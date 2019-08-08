Владимир, , 16:11 — REGNUM

Администрация области решает вопрос дальнейшей деятельности спортивных школ олимпийского резерва по самбо и боксу во Владимире. Как сообщила пресс-служба областной администрации, будут выделены деньги на аренду одного учреждения, а для другой подыскивают новое помещение.

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области выделит дополнительное финансирование на оплату аренды помещений спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Чичваркина на улице Комиссарова. Для спортивной школы олимпийского резерва по боксу администрация ищет новое помещение.

Проблемы у спортивных, культурных и медицинских учреждений во Владимире начались из-за решения мэрии в одностороннем порядке отказаться от договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями, а также о ликвидации существующих льгот по арендной плате. С 1 января 2020 года повысят арендную плату в том числе и для двух спортивных школ, отделения которых работают в помещениях муниципальной собственности.