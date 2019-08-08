Сланцы, Ленинградская область, , 16:13 — REGNUM

Правительство Ленинградской области будет добиваться от федеральных ведомств принятия мер по консервации брошенных шахт в городе Сланцы на западе Ленобласти.

Здесь находятся три закрытые шахты предприятия «Ленинградсланец», представляющие угрозу для жителей, дома которых построены над не используемыми и частично затопленными подземными сооружениями.

По итогам состоявшегося заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Ленинградской области в правительство РФ, в Минэнерго и МЧС России будет отправлено обращение с просьбой провести необходимые работы по консервации шахт в черте города Сланцы.

«Мы настаиваем на том, чтобы отраслевое Министерство энергетики РФ приняло на баланс участок и руинированные постройки шахты, и за счет средств федерального бюджета провело здесь работы по рекультивации», — заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

По словам Дрозденко, эту позицию властей региона поддерживает Росимущество.

Из четырех шахт в Сланцах прошла консервацию только одна, это обошлось в 36 млн рублей. На консервацию трех других шахт, уходящих вглубь на 110 метров, потребуется порядка 120 млн рублей.

Консервация шахт позволит не допускать резкого подъема подземных грунтовых вод. В ином случае под угрозой могут оказаться здания и сооружения, находящиеся над шахтами.

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