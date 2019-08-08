Красноярск, 8 августа 2019, 16:03 — REGNUM
Команда студентов-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей отправляется в Красноярский край для тушения пожаров и помощи жителям.
Сто добровольцев отправляются в Абанский, Богучанский, Нижнеингашский, Эвенкийский и Кежемский районы Красноярского края для содействия в ликвидации крупных лесных пожаров в регионе и уже 10 августа прибудут к месту ЧС.
В сводный отряд входят как аттестованные спасатели, так и специально подготовленные добровольцы — для части из них эта командировка уже третья с начала лета — студенты-спасатели помогали жителям Забайкалья, пострадавшим от степных пожаров, буквально несколько дней назад в свои регионы вернулись ребята, восстанавливающие хозяйство, разоренное наводнением в Иркутской области.
Под руководством профессиональных спасателей МЧС России добровольцы возьмут на себя противопожарную опашку, прокопку траншей, распил деревьев и кустарника, проливку низовых пожаров, разбор завалов. Конечно, отдельной важнейшей задачей станет адресная помощь жителям задымленных поселков, если такая потребуется.