Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, , 16:02 — REGNUM

В ауле Кош-Хабль Хабезского района Карачаево-Черкесии появится новый спортивный детский городок. Его подарил детям населенного пункта глава республики Рашид Темрезов. Решение об этом было принято на встрече с жителями Хабезского района в ходе рабочей поездки, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Многофункциональная детская зона для игр и спорта будет создана до конца 2019 года. Она будет оборудована горками, качелями, песочницами, шведской стенкой и покрыта резиновым покрытием, чтобы дети не травмировались, рассказал Темрезов.

В ходе встречи с жителями района глава Карачаево-Черкесии также сообщил о том, что в 2019 году начнется строительство универсальной спортивной площадки в еще одном ауле — Инжичишхо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее такие спортивные городки, подаренные главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, появились и в других населенных пунктах республики. Первым из них стал город Карачаевск, в котором игровая площадка появилась в 2014 году.