Москва, , 15:57 — REGNUM

В «Единой России» просят Министерство внутренних дел России разобраться в ситуации с отказом в выдаче разрешения на временное проживание в РФ беременной женщине из семьи соотечественников из Казахстана по причине превышения на один день установленного законом срока нахождения на территории страны. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы России, однако врачи запретили ей перелет по медицинским показаниям. Соответствующее обращение направлено на имя начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой. Об этом сообщил депутат Государственной Думы (фракция «Единой России») Михаил Старшинов.

«Семья Костенюк — наши соотечественники, они прибыли на постоянное место жительство в Багратионовск Калининградской области, где у них есть собственное жилье, и подали документы на разрешение на временное пребывание. Однако, беременной Анне Костенюк в его выдаче было отказано, потому как на один день истек предусмотренный законом 90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы РФ, что невозможно по медицинским показаниям. Врачи запретили ей лететь, так как она находится на пятом месяце беременности. К тому же, в России у нее останутся два несовершеннолетних ребенка. Я уже направил запрос Валентине Казаковой с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. К сожалению, практика показывает, что такие случаи далеко не единичны. В связи с этим нам стоит подумать над усовершенствованием миграционного законодательства. Людям иногда довольно сложно выполнять все установленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер», — сказал депутат.

Он также добавил, что сложно предъявлять претензии сотрудникам МВД, которые работают в соответствии с законом и исполняют свои должностные обязанности. «Если сотрудники МВД будут где-то действовать на свое усмотрение, то в конечном итоге будут наказаны. Ситуация сложная, ее надо разрешать. Поэтому я считаю, что осенью нам стоит встретиться с представителями МВД и других заинтересованных ведомств, чтобы попробовать привести законодательную базу к удобному и разумному варианту, который будет устраивать в полной мере тех людей, которые хотят жить в России», — подчеркнул Старшинов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что беременной женщине из Казахстана было отказано в получении разрешения на временное проживание на территории России, хотя ее супругу и двоим детям выдали данный документ. Теперь женщине необходимо покинуть территорию РФ. Это связано с превышением на один день разрешенного 90-дневного срока проживания без правового статуса. Так, семья будет вынуждена разделиться: женщина уедет в Казахстан, хотя перелеты ей запрещены врачами из-за беременности, а муж и двое детей останутся в Багратионовске Калининградской области, где они заранее приобрели жилье.