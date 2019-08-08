Москва, 8 августа 2019, 15:57 — REGNUM
В «Единой России» просят Министерство внутренних дел России разобраться в ситуации с отказом в выдаче разрешения на временное проживание в РФ беременной женщине из семьи соотечественников из Казахстана по причине превышения на один день установленного законом срока нахождения на территории страны. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы России, однако врачи запретили ей перелет по медицинским показаниям. Соответствующее обращение направлено на имя начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой. Об этом сообщил депутат Государственной Думы (фракция «Единой России») Михаил Старшинов.
Он также добавил, что сложно предъявлять претензии сотрудникам МВД, которые работают в соответствии с законом и исполняют свои должностные обязанности. «Если сотрудники МВД будут где-то действовать на свое усмотрение, то в конечном итоге будут наказаны. Ситуация сложная, ее надо разрешать. Поэтому я считаю, что осенью нам стоит встретиться с представителями МВД и других заинтересованных ведомств, чтобы попробовать привести законодательную базу к удобному и разумному варианту, который будет устраивать в полной мере тех людей, которые хотят жить в России», — подчеркнул Старшинов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что беременной женщине из Казахстана было отказано в получении разрешения на временное проживание на территории России, хотя ее супругу и двоим детям выдали данный документ. Теперь женщине необходимо покинуть территорию РФ. Это связано с превышением на один день разрешенного 90-дневного срока проживания без правового статуса. Так, семья будет вынуждена разделиться: женщина уедет в Казахстан, хотя перелеты ей запрещены врачами из-за беременности, а муж и двое детей останутся в Багратионовске Калининградской области, где они заранее приобрели жилье.