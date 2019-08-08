Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM

Екатеринбургские депутаты и члены «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) оценили, как ремонтируются дороги в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе горадминистрации.

По мнению «ревизоров», несмотря на погоду, в городе хорошо подошли к работам: по всем дорогам наблюдается высокая степень готовности.

Отдельно депутаты и члены ОНФ оценили ремонт моста у парфюмерной фабрики «Калина» и перекрёстка ул. Фрунзе — ул. 8 марта.

Напомним, 8 августа 2019 года в мэрии Екатеринбурга заявили, что закроют проезд по улице Селькоровской на несколько дней. Движение отменят из-за ремонта железнодорожного моста.

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