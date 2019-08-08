Москва, , 15:51 — REGNUM

В Киргизии, где после попытки задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, произошло обострение ситуации, нет российских организованных туристов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Однако Ломидзе, слова которой приводит ТАСС, не исключила того, что на территории страны «теоретически могут находиться самостоятельные туристы», которые не пользуются услугами туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Киргизии спецназ предпринял попытку задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в посёлке Кой-Таш, однако взять дом политика штурмом не удалось. В результате пострадали более 50 человек. От ранения в живот скончался 22-летний сотрудник спецназа, участвовавший в операции. Также тяжелую травму получил начальник Чуйского ГУВД .

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На сегодняшнем заседании Совета безопасности республики президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции и законом республики.

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