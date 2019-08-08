Донецк, 8 августа 2019, 15:50 — REGNUM
Украинские вооружённые формирования стягивают технику в зону гражданского конфликта в Донбассе, а также готовятся к испытаниям новых боеприпасов, заявил 8 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Наиболее активно ВСУ наращивают силы на юге ДНР.
Безсонов также добавил, что главнокомандующий карательной операцией согласовал с генеральным штабом ВСУ испытание новых видов оружия и боеприпасов в зоне конфликта.
Он добавил, что не исключает применение экспериментальных снарядов во время обстрелов территории ДНР украинскими силовиками.
Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, ранее в районе села Новомихайловка наблюдатели зафиксировали взрывы неизвестного происхождения, а также прибытие машин скорой помощи.
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