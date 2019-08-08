Донецк, , 15:50 — REGNUM

Украинские вооружённые формирования стягивают технику в зону гражданского конфликта в Донбассе, а также готовятся к испытаниям новых боеприпасов, заявил 8 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

Наиболее активно ВСУ наращивают силы на юге ДНР.

«По имеющейся у нас информации, поставленные 31 июля в Киев из Польши десять единиц БМП-1, в настоящее время перебрасываются железнодорожным эшелоном в Мариуполь. Данная техника будет передана в подразделения 56-й мотопехотной бригады», — рассказал он.

Безсонов также добавил, что главнокомандующий карательной операцией согласовал с генеральным штабом ВСУ испытание новых видов оружия и боеприпасов в зоне конфликта.

«Первыми будут испытаны 152-мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды ОФ29 и ОФ29ИН, производимых украинской компанией «Рубин-2016». Указанные боеприпасы будут испытываться силами подразделений 406-й артиллерийской бригады на Мариупольском направлении», — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что не исключает применение экспериментальных снарядов во время обстрелов территории ДНР украинскими силовиками.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, ранее в районе села Новомихайловка наблюдатели зафиксировали взрывы неизвестного происхождения, а также прибытие машин скорой помощи.

Читайте также: На подконтрольной ВСУ территории слышны взрывы — Народная милиция ДНР