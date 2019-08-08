Сан-Франциско, США, , 15:38 — REGNUM

В штаб-квартиру стримингового сервиса Twitch в Сан-Франциско нагрянул отряд полиции после сообщений о возможной «угрозе». Об этом сообщил сайт Business Insider 7 августа.

Угроза поступила в Twitter-аккаунт компании, после чего её представители незамедлительно вызвали полицию. Сотрудники правопорядка попросили работников Twitch временно исполнять свои рабочие обязанности из дома. Как сообщают сотрудники в социальной сетях, речь идёт о возможной угрозе стрельбы в офисе Twitch.

Напомним, Twtich — это видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике видеоигр: летсплеев и киберспортивных событий. Платформа функционирует с 2011 года, а её главный офис находится в Сан-Франциско (США).

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