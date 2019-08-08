Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM

В Екатеринбурге 9 августа пройдёт акция по очистке прибрежной зоны реки Исеть от улицы Крылова до улицы Челюскинцев. Неравнодушных горожан приглашают принять участие в субботнике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Организатором мероприятия выступает общественная организация «Опора России». В этот день более 100 сотрудников клининговых компаний выйдут на уборку прибрежной территории. Добровольцы приглашаются к дому № 50 на набережной Рабочей Молодёжи с 09:40 до 10:00 по местному времени.

Напомним, что 27 апреля 2019 года в Екатеринбурге уже проводился общегородской субботник. Он проходил в рамках регионального месячника чистоты, стартовавшего 1 апреля.