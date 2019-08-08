Великий Новгород, , 15:32 — REGNUM

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) восстановил аккредитацию по всем образовательным программам, по которым не получил её в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Приказ Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности НовГУ издан 7 августа.

Теперь НовГУ вновь может выдавать документы о высшем образовании государственного образца выпускникам магистратуры по таким направлениям, как «Юриспруденция», «Математика и механика», «Экономика и управление» и «Образование и педагогические науки». Аккредитованы также 23 образовательные программы по клинической медицине в ординатуре и восемь укрупнённых групп специальностей в аспирантуре — «Физика и астрономия», «Биологические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Юриспруденция», «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение» и «Культуроведение и социокультурные проекты».

«С точки зрения работы над ошибками мы устранили все недочёты. Определённых имиджевых потерь, конечно, избежать не удалось. Это отразилось на ряде направлений магистратуры по педагогике и активности в ординатуре. Но мы уверены, что уже в следующем году всё исправится», — прокомментировал проректор по образовательной деятельности Юрий Данейкин.

По его словам, отсутствие аккредитации не лишило вуз права вести образовательный процесс, так как лицензия у НовГУ есть. Данейкин отметил, что уже с сегодняшнего дня, 8 августа, НовГУ может выдавать документы об образовании государственного образца.

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Что касается направлений, лишённых аккредитации в 2018 году, практически всем студентам удалось защититься в других вузах, с которыми у НовГУ были достигнуты договорённости. Некоторые, по словам Данейкина, ушли в академический отпуск и будут доучиваться в новом учебном году.

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