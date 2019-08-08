Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM

Реклама ветеринарной клиникой своих услуг по кастрации животных вызвала возмущение у нескольких петербуржцев. Они пожаловались в Управление ФАС по Санкт-Петербургу, которое возбудило дело в отношении общества защиты животных «Ответ».

"Акция кастрация. Кот — 1000 руб. Кошка — 2500 руб. Неверный муж бесплатно». Это рекламное объявление стало причиной разбирательств.

На него поступило сразу пять официальных жалоб от горожан. «Я нахожу текст данной рекламы, <…> оскорбительным и унижающим человеческое достоинство», — написал один из заявителей.

Рекламная конструкция с указанным слоганом была установлена рядом с вестибюлем станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга.

Эксперты Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет», к которым обратились антимонопольщики, подавляющим большинством голосов (87,5%) ответили «да» на вопрос: «Оскорбляет ли эта реклама человеческое достоинство?»

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 статьи 5 Закона о рекламе, вводящей запрет на использование оскорбительных образов и выражений. Заседание комиссии УФАС по этому делу состоится 23 августа, сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года владельцы суши-бара в Приморском районе Санкт-Петербурга назвали своё заведение с использованием нецензурного русского слова. Живущие рядом граждане потребовали оградить их самих и их детей от оскорбительной рекламы этого заведения и обратились в УФАС по Санкт-Петербургу. В отношении нарушителей было возбуждено дело. Вскоре владельцы бара самостоятельно демонтировали оскорбительное название и отказались от его использования.