Иваново, , 15:26 — REGNUM

Ограничения на движение транспорта будет введено в Иванове 10 августа, вдень проведения праздника «Открытое небо». Об этом сообщила пресс-служба Ивановской гордумы.

Так, с 07:00 и до завершения праздника будет прекращено движение всех видов транспорта, кроме общественного, по улице Полка «Нормандия-Неман» (на участке от дома 107-А по улице Полка «Нормандия-Неман» до улицы Низовой) и по улице Люлина (на участке от улицы Полка «Нормандия-Неман» до улицы Фрунзе). Полностью ограничено движение всех видов транспорта будет по улице Носова (на участке от улицы Низовой до 8-го Завокзального переулка).

Транспорт будет пущен по проспекту Ленина с левым поворотом на улицу Крутицкую, а также по проспекту Ленина — улице Якова Гарелина, улице Фрунзе — улице Люлина, улице Фрунзе — улице 4-я Минеевская и по улице Фрунзе — улице 8-я Минеевская.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится в Иванове, на площадке аэродрома «Иваново — Северный» 10 августа. Основным и самым ожидаемым событием праздника станет выступление пилотажной группы «Русь».

Читайте ранее в этом сюжете: Пилотажная группа «Русь» выступит в Иваново