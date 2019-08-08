Владимир, , 15:25 — REGNUM

Тринадцатилетний школьник из города Владимира Лев Киндеев станет участником детской тематической экспедиции на Северный полюс. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое право он получил благодаря участию в мероприятиях владимирского Информационного центра по атомной энергии.

В путешествие, которое продлится с 13 по 22 августа, отправятся ещё 67 школьников из разных регионов. Во время экспедиции её участники узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания вместе с педагогами сети Информационных центров по атомной энергии и Школы Росатома. На борту пройдут мастер-классы и встречи с известными персонами, среди которых — ведущий Валдис Пельш, балетмейстер Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, блогер Руслан Усачёв.

Ключевым событием экспедиции станет флешмоб на Северном полюсе — школьники водрузят там флаги своих городов и областей. Исполняющая обязанности губернатора Марина Чекунова в торжественной обстановке 8 августа передала флаг Льву Киндееву.