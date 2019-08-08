Москва, , 15:24 — REGNUM

Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей. Иск на такую сумму в Пресненский суд Москвы подал адвокат Алибасова Андрей Комисаров.

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По его словам юриста, которые приводит ТАСС, продюсер оценил моральный вред в 85 млн рублей, а ущерб, причинённый его здоровью, в 15 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай с продюсером Барри Алибасовым произошёл вечером 4 июня. Шоумен по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» у себя дома в Мерзляковском переулке и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. У музыканта медики диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение.