Москва, , 15:27 — REGNUM

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро существенно улучшит транспортную инфраструктуру города, сделав её одной из лучших в мире. Об этом 8 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большая кольцевая линия является центральным проектом создания мощного рельсового транспорта в Москве, включая и радиальное направление и МЦК и московские центральные диаметры. Реализация этих проектов сможет сделать московский общественный транспорт одним из самых лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его реализовать», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, БКЛ позволит разгрузить московский метрополитен, равномерно распределив его пассажиропоток. Именно поэтому власти столицы уделяют строительству этой линии повышенное внимание, заявил Собянин.

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