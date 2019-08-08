Токио, , 15:22 — REGNUM

Проект Death Stranding японской студии Kojima Productions исчез из списка эксклюзивов на сайте платформы PlayStation 4, на это обратили внимание пользователи форума ResetEra.

Так, отметили пользователи, на сайте платформы в алфавитном порядке расположены все проекты, которые вышли или еще выйдут только на PlayStation 4, однако Death Stranding там нет. Вместе с тем игра числилась на сайте как эксклюзив 31 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Death Stranding разрабатывается компанией Kojima Productions эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Проект стал первой игрой, созданной Хидео Кодзимой после его ухода из Konami.

Известно, что главный герой будет пытаться восстановить разрушенный мир, исследовать различные аномалии и противостоять злодею, умеющему оживлять мёртвых.

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