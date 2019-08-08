Нью-Йорк, США, , 15:25 — REGNUM

Издательская компания Take-Two Interactive направила частных сыщиков в квартиру блогера, который выкладывал в сеть конфиденциальную информацию об игре Borderlands 3. После этого его Discord-канал удалили, а некоторые YouTube-ролики заблокировали, сообщило игровое издание Kotaku 7 августа.

Детективы пришли в квартиру Мэтта «SupMatto» Сомерса и потребовали объяснений, откуда блогер брал информацию об игре. По заявлению издателей, он неоднократно нарушил политику конфиденциальности компании. Тем не менее, представители Take-Two не стали подавать на блогера в суд, а лишь попросили заблокировать отдельные информационные ресурсы.

Напомним, Borderlands 3 выйдет 13 сентября 2019 года. В новой части франшизы (четвёртой по счёту) геймеры отправятся в путешествие по различным планетам с целью победить близнецов Каллипсо и отыскать таинственное Хранилище — инопланетный тайник с сокровищами.

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