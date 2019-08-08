Грозный, , 15:19 — REGNUM

Новый автобусный маршрут откроется в Чечне. Он свяжет Грозный с всесезонным горнолыжным курортом «Ведучи». Автобус начнет курсировать уже 10 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

По сути транспортные услуги станут удобны тем, кто хочет провести на курорте один день. Туристов будут забирать от офиса Visit Chechnya ежедневно в 10:00. В обратном направлении автобус будет отправляться в 17:00. Об этом рассказал министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев. Он также отметил, что для желающих в гостиницах туркластера всегда есть места, где они могли бы остановиться на несколько дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне был запущен автобус по маршруту Грозный — озеро Кезеной-Ам. Он также отправляется от туристического офиса Visit Chechnya ежедневно в 10:00 и в тот же день возвращается обратно в 17:00.