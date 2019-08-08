Химки, Московская область, , 15:34 — REGNUM

В Химкинском роддоме женщина родила третью двойню. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Пациентка рожает в стенах данного учреждения уже в четвёртый раз.

«Сначала на свет появилась первенец — девочка, а затем с перерывом в несколько лет три пары двойняшек», — рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владимир Мирзонов.

В сообщении ведомства отмечается, что, несмотря на проживание в другой стране, семья приняла решение рожать именно в стенах Химкинского роддома. По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, в регионе созданы все комфортные условия для будущих мам и новорождённых детей.

Отметим, в настоящий момент в системе родовспоможения Подмосковья работают 42 учреждения родовспоможения, куда входят и перинатальные центры. В них оказывается помощь самого высокого третьего уровня.

Напомним, в 2018 году в Коломенском городском округе был открыт крупный перинатальный центр.