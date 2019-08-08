Москва, , 15:22 — REGNUM

Запуск Большой кольцевой линии столичного метро поменяет всю транспортную систему города. Об этом 8 августа сообщил мэр Москвы Сергея Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, почему власти Москвы уделяют «такое большое, практически ежедневное внимание прохождению строительства линии Большой кольцевой линии, каждой станции каждому тоннелю каждому этапу».

«Хотел бы напомнить значение Большой кольцевой линии. Конечно, она улучшает транспортную доступность жителям, которые живут здесь в шаговой доступности. Конечно, она даёт связку между разными районами, между которыми раньше не было связки метрополитена. Но самое главное — она в целом изменяет пассажиропотоки в системе метрополитена. Делает их более распределённым и снимает нагрузку с головных участков метро по всей Москве», — сказал мэр.

По его словам, все москвичи почувствуют улучшение транспортной ситуации после запуска БКЛ, увидят разгрузку головных линий метрополитена и Кольцевой линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Москве завершили проходку сразу двух туннелей БКЛ.

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