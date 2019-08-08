Москва, , 15:17 — REGNUM

Батон «Нарезной» нарезанный марки «Коломенское» подорожал в Москве на четыре рубля, сообщили корреспонденту 8 августа ИА REGNUM в розничных магазинах продукта питания столицы.

В одном из магазинов в районе Северное Тушино продавец рассказала журналисту, что уходила в отпуск, а вернувшись, увидела, как подорожал хлеб. По её словам, очень удивилась: «С чего ему так дорожать, непонятно».

«Нарезанный батон — с 33 до 37 рублей. Удивились и спросили поставщика, но тот не объяснил», — сказала она.

В целом, в результате опроса сотрудников московских магазинов выяснилось, что хлебобулочная продукция подорожала на два-четыре рубля в течение последних двух недель.

Цены на хлеб в розницу в столице: хлеб «Даниловский» нарезанный, 300 г, «Коломенское» — 45 рублей; хлеб «Бородинский», 300 г, Хлебзавод №24 — 30 рублей; хлеб «Геркулес» зерновой, 250 г, «Хлебный дом» — 52 рубля; «Ржаной край» заварной, 300 г, «Коломенское» — 65 рублей; «Ржаной край» зерновой, 300 г, «Коломенское» — 79 рублей; батон «Пшеничный», с отрубями, «Черемушки», 350 г — 32 рубля; хлеб «Рижский», 200 г, Хлебзавод №24 — 30 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ не наблюдает резких ценовых колебаний на хлеб. Об этом говорится в распространенном сообщении профильного министерства.

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