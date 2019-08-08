Владикавказ, , 15:15 — REGNUM

Около двух тысяч многодетных семей Северной Осетии получат материальную помощь на рождение третьего и последующих детей. Выплаты производятся из республиканского бюджета. Сумма, которую получит каждая семья, составит 50 тыс. рублей, сообщили в министерстве труда и социального развития.

Большинство семей уже получили денежную субсидию, остальные получат ее к сентябрю 2019 года. По словам заместителя главы минтруда, в нынешнем году выплаты производятся тем, кто приобрел право на это в 2012 году. Именно тогда был принят региональный закон об оказании помощи многодетным семьям. В 2020 году начнется выдача субсидий тем семьям, в которых третий ребенок родился в 2013 году.

Как сообщалоИА REGNUM, в 2015 году закон о материнском капитале для многодетных семей был заморожен из-за недостатка средств в бюджете РСО-Алании.

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