Москва, , 15:25 — REGNUM

Прокладка сразу двух тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершена 8 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции «Улица Народного Ополчения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, была завер­шена проходка перегонного тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения» и проходка ещё одного тоннеля БКЛ — между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».

«Одновременное окончание проходки сразу двух перегонных тоннелей произошло впервые в современной истории московского метростроения. Это говорит об огромных масштабах проходческих работ. Сейчас идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Проходку тоннелей ведут 14 ТПМК (тоннелепроходческих механизированных комплекса, — прим. ИА REGNUM ). Уже пройдено более 60% тоннелей», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы заявил, что строительство Большой кольцевой линии метро в столице будет завершено к 2022 году.