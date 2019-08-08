Нур-Султан, 8 августа 2019, 15:06 — REGNUM
Акимат (администрация) Нур-Султана планирует изменить ландшафтный дизайн Президентского парка. Соответствующий тендер объявлен на сайте государственных закупок республики.
Общая сумма тендера, заказчиком которого выступает управление регенерации городской среды Нур-Султана, составляет 1 млрд тенге ($2,58 млн). В 2019 году планируется выделить 207 млн тенге ($534 тыс.), в 2020 — 405 млн тенге ($1,05 млн), в 2021 — 458 млн тенге ($1,18 млн).
Планируется, что парк будет разделен на четыре зоны, каждая из которых будет соответствовать временам года. В каждой зоне будут высажены определенные типы деревьев.
Напомним, 18 июня в АО «Казакстан гарыш сапары» («Казкосмос») сообщили, что в Нур-Султане планируется построить планетарий на 300 зрителей, в котором будет размещен музей космоса.
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