Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM

Акимат (администрация) Нур-Султана планирует изменить ландшафтный дизайн Президентского парка. Соответствующий тендер объявлен на сайте государственных закупок республики.

Общая сумма тендера, заказчиком которого выступает управление регенерации городской среды Нур-Султана, составляет 1 млрд тенге ($2,58 млн). В 2019 году планируется выделить 207 млн тенге ($534 тыс.), в 2020 — 405 млн тенге ($1,05 млн), в 2021 — 458 млн тенге ($1,18 млн).

Планируется, что парк будет разделен на четыре зоны, каждая из которых будет соответствовать временам года. В каждой зоне будут высажены определенные типы деревьев.

Напомним, 18 июня в АО «Казакстан гарыш сапары» («Казкосмос») сообщили, что в Нур-Султане планируется построить планетарий на 300 зрителей, в котором будет размещен музей космоса.

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