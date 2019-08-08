Орск, Оренбургская область, , 15:01 — REGNUM

В Орске Оренбургской области через суд закрыт торговый центр «Европейский». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции, здание опечатано до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Инициатором иска стала прокуратура. Одновременно с подачей иска прокурор заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации здания торгового центра, за исключением деятельности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также содержания здания и оборудования.

По данным портала orsk.ru, 7 августа торговый центр функционировал в штатном режиме, принимал посетителей. Ближе к полуночи начался массовый вывоз продукции.