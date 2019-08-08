Москва, , 15:01 — REGNUM

В России 1 сентября 2019 года стартует международный конкурс «Уроки Победы». Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минпросвещения РФ.

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В министерстве отметили, что «Уроки Победы» направлены на разработку новых методик и практик патриотического воспитания школьников.

Конкурс пройдёт в два этапа — на региональном и федеральном уровне. Будут отобраны лучшие работы по 10 номинациям. Итоги жюри подведёт до 30 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в России будут праздновать 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в каждом регионе России будут организованы праздничные мероприятия в честь этого дня.

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