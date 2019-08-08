Москва, , 14:55 — REGNUM

Обыски по месту жительства ряда сотрудников организации, известной как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального, подтвердили в Следственном комитете РФ. Такое сообщение публикует 8 августа пресс-служба ведомства.

«В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — отметили в СКР.

Следственные действия прошли также в офисе организации и «иных местах» в рамках уголовного дела об отмывании средств. Некоторые сотрудники фонда вызваны на допрос. Заблокировано перемещение средств по всем счетам организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ФБК сообщили об обысках у юристов Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей через фонд Навального было возбуждено 3 августа.

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