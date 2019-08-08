Махачкала, , 15:02 — REGNUM

Дагестанцы продолжают высказывать своё отношение к имаму Шамилю после критики в его адрес со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Не остался в стороне и мэр Махачкалы Салман Дадаев.

«Желаю нам всем хотя бы малую часть достоинства великого имама!!!» — написал градоначальник у себя в социальных сетях.

Высказался также глава администрации Кировского района Махачкалы Салих Сагидов.

«В связи с последними разговорами вокруг легендарного Шамиля хочу сказать, что он был, есть и будет имамом Дагестана и Чечни. Все, что он делал, делал ради всех нас. Сегодня считаю неправильным обсуждать и тем более осуждать имама. Говори благое или молчи!» — написал чиновник в Instagram.

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Своё отношение к личности Шамиля и заявлению Кадырова в социальных сетях активно высказывают и рядовые дагестанцы. Многие пользователи публикуют фотографии имама с подписью: «Этот взгляд мужественного и грозного имама уже 200 лет не даёт покоя сплетникам, лицемерам и лжецам».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью СМИ заявил, что действия Шамиля в годы его теократического правления в XIX веке привели к резкому сокращению численности чеченского народа. По словам политика, имам казнил всех, кто говорил о мире с Россией, а затем сам с почётом сдался царской власти.

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