Краснодар, , 14:51 — REGNUM

Краевая программа по установке разделительных ограждений на дорогах будет внесен на рассмотрение краевого Заксобрания уже в ближайшее время, заявил губернатор Вениамин Кондратьев 8 августа на коллегии в прокуратуре, где обсуждалось ДТП с участием автобуса под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Глава региона обратил внимание, что большего числа жертв удалось избежать именно благодаря барьерным ограждениям. Решение об их установке на всех дорогах Кубани уже принято, соответствующую программу разрабатывают, документ будет рассмотрен на одной из ближайших сессий ЗСК.

«Надеюсь, депутаты нас поддержат, и на муниципальных и краевых дорогах будут стоять современные барьерные ограждения. Так мы повысим безопасность на наших трассах», — акцентировал губернатор.

Глава региона призвал прокуратуру обращать внимание на качество таких барьеров — чтобы они не оказались «бутафорией», а действительно помогали спасти жизни.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 7 августа при столкновении экскурсионного автобуса и внедорожника погибли три человека, 44 получили ранения. Среди пострадавших — жители 12 российских регионов.