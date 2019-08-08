Томск, , 14:40 — REGNUM

В Томской области пользователи соцсетей готовы уничтожить ценное поле ради красивых фотографий. Селекционеры Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа подсчитывают ущерб.

Речь идёт о поле с медоносной фацелией, занимающем порядка 20 га. Любители фото вытоптали уже около 5−6 га.

«Нам важно сохранить семенной материал, он выращивается на продажу. Стоимость килограмма семян фацелии доходит от 300 до 600 рублей. А в сезон институт тратит около 600 тысяч рублей на эти 20 гектаров — это большие финансовые вложения для нас», — цитирует директора Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа Анну Сайнакову Tomsk.ru.

Также она подчеркнула, что контролирующие это поле сотрудники занимаются тяжёлым ручным трудом: готовят почву, посевы, ухаживают за растениями.

Анна Сайнакова подсчитала, что у этого поля каждый вечер останавливаются по 50−100 машин. Кто-то проезжает прямо к посевам, люди выходят компаниями до 15 человек.

По информации томского портала, сейчас на поле установили запрещающие таблички. Фацелия будет цвести почти до конца августа, затем агрономам предстоит подсчитать ущерб, нанесённый любителями фото.