Тбилиси, , 14:22 — REGNUM

Представители министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Всемирного банка подписали меморандум о сотрудничестве в целях повышения качества профессионального образования и повышения квалификации учителей, передает 8 августа грузинский «Первый канал».

Согласно документу, средства на образовательный проект выделит «Фонд добросовестного управления» при правительстве Великобритании. В рамках проекта планируется внедрить новую систему, которая включает в себя введение дифференцированной системы оплаты труда учителей, модернизацию профессионального образования и повышение квалификации учителей.

Отметим, в рамках очередной реформы системы образования Грузии диплом профессионального училища планируется приравнять к диплому полного общего образования. Ученики профучилища будут изучать не только профильные предметы, но и все школьные предметы.

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