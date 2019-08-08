Лондон, , 14:29 — REGNUM

Пользователи социальных сетей раскритиковали британскую авиакомпанию EasyJet после того, как один из пассажиров выложил фотографию сиденья без спинки на одном из самолётов компании. Об этом сообщает Esquire 8 августа.

https://twitter.com/mattiasharris/status/1158638099121037312

Снимок опубликовал пользователь Мэттью Харрис, на нём одна из пассажирок сидит в кресле без спинки. Пользователю подвергли критике политику компании, отмечая нарушение норм безопасности. Позже представители EasyJet заявили, что кресло было сломано, а пассажирам не разрешалось в нём сидеть.

Ранее компания EasyJet уже становилась объектом скандала. Так, жительницу Великобритании в последний момент не пустили на самолёт, потому что на её место пересадили другого пассажира. В авиакомпании сообщили, что девушка прошла регистрацию последней, поэтому «преимущество было у тех, кто уже успел пройти на посадку».

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