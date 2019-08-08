Москва, , 14:07 — REGNUM

Поправки в Гражданский кодекс РФ предоставят право на получение патента в электронной форме. Об этом 8 августа сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев при обсуждении законопроекта на заседании правительства России.

«Были подготовлены поправки в Гражданский кодекс. В документе предусмотрена возможность для правообладателя получить патент в электронной форме. Но это не лишает возможности получить патент на бумажном носителе», — сказал он.

По его словам, законодательные изменения предполагают и другие новеллы. В частности, изобретение можно будет проиллюстрировать, предоставив Роспатенту в электронной форме трёхмерную модель объекта.