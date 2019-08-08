Черкесск, , 14:03 — REGNUM

В столице Карачаево-Черкесии стартовало строительство семи корпусов яслей. Возведение еще одного корпуса начнется в 2020 году. Таким образом власти региона надеются полностью закрыть вопрос нехватки мест для детей младше трех лет в детских дошкольных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в мэрии столицы.

Одними из первых будут сданы ясли в новом корпусе детского сада «Журавлик». Они рассчитаны на 80 мест. В учреждении будут оборудованы четыре ясельные группы с просторными спальными, игровыми, буфетом, колясочной, раздевалкой. Кроме того, в здании будет свой зал для музыкальных и физических упражнений.

Отметим, что строительство семи яслей в Карачаево-Черкесии ведется в рамках национального проекта «Демография». Благодаря их сдаче в эксплуатацию, власти города Черкесска создадут условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей.

Читайте также: Пять школ и детских садов построят в Карачаево-Черкесии до 2020 года