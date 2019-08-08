Москва, , 13:37 — REGNUM

Операция по удалению части руки изувеченной девочке Аише А. из Ингушетии была необходима, другого пути лечения выбрать было нельзя. Решение об ампутации приняли лучшие доктора. Об этом 7 августа рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Сегодня нашей Аише сделали операцию. Накануне состоялся консилиум, на котором обсудили и приняли тяжелое, но необходимое решение. Пришлось ампутировать кисть и предплечье», — написала она в своем Instagram.

По словам Кузнецовой, она все время находится на связи с директором НИИ детской неотложной хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и хирургом Валерием Митишем.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи приняли решение об ампутации части правой руки семилетней девочке из Ингушетии, покалеченной родной тетей, когда состояние ребенка немного стабилизировалось. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии старались сохранить ребенку локтевой сустав, сообщая, что операция будет проведена в несколько этапов, первый из которых состоится уже 7 августа.

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https://www.instagram.com/p/B03yPh7HY7L/