Москва, , 13:34 — REGNUM

Работа по восстановлению воинских захоронений требует объединения власти и общества и должная идти по всей стране, заявил 8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседание рассматривают вопрос об утверждении федеральной целевой программы (ФЦП) «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».

«Это важная тема, мы разработали программу в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие шесть лет предстоит восстановить более 9,5 тысяч воинских захоронений, установить более шести тысяч памятных знаков», — сказал Медведев.

По его словам, эта работа масштабная и должна идти по всей стране.

«Воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны. Такая работа требует объединения усилий исполнительной власти, центра, общественных организаций, поискового сообщества», — отметил глава правительства.

По словам Медведева, на реализацию ФЦП предусмотрены 3,9 млрд рублей федеральных средств, а также деньги из региональных бюджетов. Объём финансирования должен составить 5,35 млрд рублей.