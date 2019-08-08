Махачкала, 8 августа 2019, 13:41 — REGNUM
В Дагестане уменьшается количество воспитанников детских домов республики. В течение 2019 года их число сократилось с 90 до 77, благодаря усыновлению детей в семьи, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
«Минобрнауки РД ведет работу по расширению мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, количество воспитанников детских домов в этом году удалось сократить до 77 человек (2018 г. — 90 человек)», — сказано в сообщении ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане, по данным минобора республики, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сегодняшний день составляет свыше 4,7 тыс. человек.