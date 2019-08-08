Ярославль, 8 августа 2019, 13:30 — REGNUM

Новые правила содержания приютов для животных не коснутся благотворительных фондов и пунктов временного размещения животных. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство Ярославской области
Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект приказа областного департамента ветеринарии «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных на территории Ярославской области и установления норм содержания животных в них» вызвал негативную реакцию волонтеров, которые содержат приюты для бездомных животных. Они рассказали, что выполнить все описанные там требования невозможно.

Власти заверяют волонтеров, что не будут предъявлять к ним эти требования. В региональном правительстве ссылаются на федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который вышел в 2018 году и проект «Методических указаний по организации деятельности приютов для животных», который разработан на федеральном уровне. Собственно, проект приказа дублирует проект «Методических указаний».

Между тем федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не говорит о том, что его положения не касаются деятельности благотворительных организаций. Что, в принципе, логично — закон, как обращаться с животными, должен касаться всех. А статья, посвященная приютам для животных не видит разницы между государственными, частными и муниципальными приютами. При этом большинство действующих приютов созданы и содержатся добровольцами на пожертвования неравнодушных людей. Судя по всему, сферу действия и федерального закона, и регионального документа, стоит оговорить более конкретно.

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