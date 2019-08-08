Пермь, , 13:30 — REGNUM

В Пермском крае есть вопросы к порядку финансирования программы «Молодая семья» из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минсоцразвития Прикамья.

По данным ведомства, в очереди стоит 11,8 тысяч молодых семей. Ежегодно краевым правительством направляется заявка в Министерство строительства и ЖКХ РФ на привлечение дополнительных федеральных средств. В настоящее отправлена заявка на финансирование 2020 года.

Целевым показателем на 2019 год считается цифра 208 молодых семей, которые получили выплаты в размере 30−35% от стоимости приобретаемого жилья. В 2019 году на предоставление социальных выплат из бюджетов трех уровней, выделено 579 млн рублей, за счет которых планируется оказать поддержку в решении жилищного вопроса 1800 молодых семей, в том числе 203 многодетных.

Ранее СМИ сообщили о том, что следственные органы возбудили уголовное дело, усмотрев признаки халатности неустановленных должностных лиц минсоцразвития региона в ходе реализации программы об обеспечении жильем молодых семей.

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