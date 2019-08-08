Москва, 8 августа 2019, 15:36 — REGNUM
Дональд Трамп не привёл ни одного реального доказательства вреда видеоигр. Так прокомментировал недавнее заявление президента США директор разработки образовательных программ факультета «Игровой индустрии и киберспорта» Университета «Синергия» и автор книги «Наша игра. История. Бизнес. Возможности» Михаил Пименов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.
Михаил Пименов считает, что обвинение видеоигр в негативном влиянии на общество — это «популизм».
Также он привёл результаты зарубежный исследований, доказывающих, что видеоигры не оказывают пагубного влияния на людей. По его словам, на протяжении четырёх лет ученые изучали связь между продажами игр и изменением уровня преступности. Как оказалось, релизы видеоигр в целом приводят к его снижению.
Отдельно он отметил, что технологии, лежащие в основе создания современных игр, помогают развитию общества, а борьба с видеоиграми лишь замедляет этот процесс. В качестве примера он привёл VR-симуляции, помогающие научиться вести себя в опасных ситуациях, при этом не подвергая реальной угрозе жизнь человека.
Напомним, после двух случаев массовой стрельбы в США президент Дональд Трамп заявил, что одной из причин трагических событий стали видеоигры. По мнению политика, они пропагандируют насилие и негативно влияют на людей.
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