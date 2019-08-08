Москва, , 15:36 — REGNUM

Дональд Трамп не привёл ни одного реального доказательства вреда видеоигр. Так прокомментировал недавнее заявление президента США директор разработки образовательных программ факультета «Игровой индустрии и киберспорта» Университета «Синергия» и автор книги «Наша игра. История. Бизнес. Возможности» Михаил Пименов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Михаил Пименов считает, что обвинение видеоигр в негативном влиянии на общество — это «популизм».

Михаил Пименов, директор разработки образовательных программ университета «Синергия» Сражаться с неким абстрактным «врагом», которым можно пугать общественность — удобная позиция, которая не предполагает ни реальных мер по решению проблемы, ни эффективных действий, которые хотя бы как-то повлияют на реальную картину.

Также он привёл результаты зарубежный исследований, доказывающих, что видеоигры не оказывают пагубного влияния на людей. По его словам, на протяжении четырёх лет ученые изучали связь между продажами игр и изменением уровня преступности. Как оказалось, релизы видеоигр в целом приводят к его снижению.

Эта же версия подтверждается в работе Центра европейских экономических исследований (ZEW) 2011 года. Михаил Пименов, директор разработки образовательных программ университета «Синергия» В 2011 году Верховный суд США провел метаанализ существующих исследований и сделал вывод, что пагубное влияние жестоких видеоигр не доказано.работе

Отдельно он отметил, что технологии, лежащие в основе создания современных игр, помогают развитию общества, а борьба с видеоиграми лишь замедляет этот процесс. В качестве примера он привёл VR-симуляции, помогающие научиться вести себя в опасных ситуациях, при этом не подвергая реальной угрозе жизнь человека.

Михаил Пименов, директор разработки образовательных программ университета «Синергия» Те, кто это не понимает и продолжает устраивает мнимую «охоту на ведьм», лишь пытаются отдалить то, что сделает ряд процессов только эффективнее, а многим сферам позволит выйти на совершенно новый качественный уровень.

Напомним, после двух случаев массовой стрельбы в США президент Дональд Трамп заявил, что одной из причин трагических событий стали видеоигры. По мнению политика, они пропагандируют насилие и негативно влияют на людей.

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