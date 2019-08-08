Пермь, , 13:19 — REGNUM

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны неустановленных лиц минсоцразвития региона. Идет проверка информации о том, что в результате низких темпов реализации подпрограммы из очереди на получение выплат могут быть исключены около 4 тыс. человек, сообщает издание «Коммерсантъ».

Под пристальным вниманием силовиков оказалась реализация федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Она финансируется из бюджетов разных уровней.

Напомним, в июне 2019 года накануне «прямой линии» в президентом Владимиром Путиным молодые семьи записали обращение к главе государства, где сообщили, что очередь движется крайне медленно и члены семей не успевают получить выплату до 35-летнего возраста.

Добавим, одним из главных условий программы является возрастной ценз. Участниками могут стать те семьи, где возраст супругов моложе 35 лет.

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