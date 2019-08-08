Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM

Итоговое решение по судьбе екатеринбургского сквера, где чуть не построили храм Святой Екатерины, примут в гордуме. Об этом заявил депутат Алексей Вихарев в Facebook.

Екатеринбургская городская Дума Evgeny Murashov

Парламентарий напомнил, что своё слово должен сказать градоначальник Александр Высокинский, после чего вопрос о возвращении площадки в зону ТОП-1 (скверы и бульвары) должны рассмотреть на общественном обсуждении. Наконец, уже после обсуждений точку в вопросе должна поставить гордума.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал возвращения статуса ТОП-1 скверу у Драмтеатра. Перед этим в администрацию города обратились инвесторы храма Святой Екатерины и предложили возвратить площадке «общественное» значение.