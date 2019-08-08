Киев, 8 августа 2019, 13:22 — REGNUM
Компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщили 8 августа в пресс-службе компании.
Были отремонтированы 27 компрессорных станций, которые обеспечивают транспортировку газа по основным газопроводам.
В компании заявили, что будут еженедельно рассказывать о ходе работ по подготовке ГТС Украины к зимнему периоду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов подтвердил, что зимой 2019 года целые регионы Украины могут остаться без отопления, если не будет подписан контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», а Россия прекратит транзит природного газа через территорию Украины.
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