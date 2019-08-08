Новороссийск, Краснодарский край, , 12:37 — REGNUM

Избежать большего числа жертв в ДТП с участием автобуса и внедорожника под Новороссийском позволило то, что данный участок федеральной трассы был оборудован ограничительными бордюрами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев 8 августа, цитирует его пресс-служба администрации края.

«Страшно не количество ДТП, а количество жертв в авариях. И сегодня мы должны создать условия, при которых даже если ДТП произошло, то погибших там бы не было. Это принципиально важно», — сказал губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 7 августа на трассе под Новороссийском столкнулись экскурсионный автобус с пассажирами и внедорожник. В результате на месте погибли женщина и двое детей, пассажиры автомобиля. 44 человека, в том числе водитель и двое пассажиров автомобиля получили ранения. Сейчас состояние большинства пострадавших у медиков опасений не вызывает. СК возбудил дело, в причинах аварии разбираются следователи.

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