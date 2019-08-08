Москва, , 12:36 — REGNUM

В следственные органы России и Генеральную прокуратуру РФ направлено заявление с требованием возбудить уголовное дело против руководителя СССР Иосифа Сталина. Его автор — бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов — обвиняет генералиссимуса в массовых репрессиях и убйиствах, совершённых по его приказу, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Степанов ссылается на приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года, в котором дано поручение расстрелять 82,7 тыс. человек и ещё 193,4 тыс. человек выслать в лагеря. Заявитель отмечает, что в результате репрессий были убиты более 20 его родственников, в основном православных священников.

«Я считаю, что эти действия были незаконными. Я считаю, что должна быть дана объективная оценка действиям Сталина, от приказа которого были убиты мои родственники», — пояснил Степанов.

Уточняется, что следователи отказались возбуждать уголовное дело и проводить проверку, при этом Генпрокуратура также не нашла достаточных для этого оснований.

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Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку. Чтобы добиться этого, Степанов готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным социологического опроса, результаты которого были обнародованы в апреле 2019 года, 70% граждан в России считают роль Сталина положительной (18% — целиком положительной, 52% — скорее положительной). Обратного мнения придерживаются 19% граждан (5% — целиком отрицательной, 14% — скорее отрицательной).

Уровень положительных оценок — самый высокий за все годы опросов, отметили социологи. Самый упоминаемый тип отношения к Иосифу Сталину — уважение (41%).

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