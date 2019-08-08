Ачинск, Красноярский край, , 12:32 — REGNUM

В Ачинске специалисты управления единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), ГО ЧС и ПБ продолжают анализ работы оборудования, с помощью которого подавались речевые сигналы с объявлением об эвакуации. Соответствующее поручение ранее дал глава Ачинска Илай Ахметов.

В настоящее время специалисты прослушивают и просматривают записи, чтобы получить представление о работе этих устройств.

В горадминистрации подчеркнули, что система централизованного оповещения находится на балансе агентства по ГО ЧС и ПБ Красноярского края.

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По информации ачинских властей, администрация в июне 2018 года проинформировала региональную службу о неудовлетворительном состоянии некоторых систем оповещения. В частности, речь шла о системе оповещения, работающей ещё с 1992 года. А комплекс технических средств оповещения, установленный в Ачинске в 2015 году, до сих пор не ввели в эксплуатацию. В ответ из края пришла информация о недостаточном финансировании из регионального бюджета на содержание автоматизированной системы централизованного оповещения ГО.

Уточняется, что сводная таблица анализа прохождения речевого сопровождения и сирены уже направлена в агентство. Проверка продолжается. Известно, что ачинские специалисты уже нашли 15 нарушений в работе системы оповещения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным горадминистрации, 5 августа, когда в Ачинском районе произошло ЧП, проводилась эвакуация населения. И некоторые жители жаловались на плохую разборчивость звуковой информации через громкоговорители.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа на складе в воинской части под Ачинском произошёл пожар, затем начались взрывы. Погиб один человек, за медпомощью обратились 13 человек. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС, людей эвакуировали из опасной зоны. Ущерб подсчитывается.

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