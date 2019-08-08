Саратов, , 12:30 — REGNUM

Реализовать новый проект доставки пассажиров в аэропорт «Гагарин» предложил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев при осмотре нового аэропорта Саратова. Об этом 8 августа сообщает ИА «Версия Саратов».

По словам Сергея Альмеева, данный проект доставки пассажиров не имеет аналогов в России. Проектом предполагается строительство новой железнодорожной линии через станцию «Липовский». Это необходимо для разделения пассажирского и грузового потоков.

«Электричка у нас будет прибывать на высокую платформу, чтобы развести электричку и большегрузы», — пояснил Альмеев.

Согласно проекту, крытый переход от платформы до самого аэропорта будет остеклен. Это необходимо для обеспечения комфорта пассажиров, а также для создания оптимальной температуры для работы траволаторов.

«Остается еще один вопрос. Когда мы продумывали логистику доставки сюда пассажиров, у нас получается два досмотра. Это вокзальный комплекс и здесь. У нас предложение — отдельная стойка на железнодорожном вокзале, чтобы пассажир мог сдать багаж и приехать в аэропорт без багажа. Если мы отработаем эту технологию, она будет первой в Российской Федерации», — заявил глава ПривЖД.

По его словам, данный проект можно реализовать до конца 2021 года.