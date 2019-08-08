Новороссийск, Краснодарский край, , 12:27 — REGNUM

Первых пострадавших в аварии с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском Краснодарского края готовят к выписке, сообщила 8 августа пресс-служба администрации края.

«Пострадавшим была своевременно оказана профессиональная медицинская помощь. Пациентов, у которых нет серьезных травм, готовим к выписке», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона также добавил, что всем пострадавшим и их родственникам будет оказана необходимая помощь. В Новороссийске по-прежнему работают бригады медицинских психологов, открыта горячая линия психологической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения автобуса и внедорожника на трассе под Новороссийском автобус вылетел с дороги. В результате погибли три человека — все пассажиры автомобиля. 44 человека госпитализированы. По заявлениям медиков, состояние большинства пациентов опасений не вызывает.