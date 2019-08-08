Тверь, , 12:09 — REGNUM

Предполагаемый участник убийства известного российского шансонье Михаила Круга Александр Агеев, который проходит по уголовному делу свидетелем, задушил двух своих сокамерников. Об этом со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила газета «Московский комсомолец».

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Отмечается, что это замедлило работу следствия по раскрытию убийства певца. По данным издания, уже сегодня, 8 августа, может быть объявлено о раскрытии дела.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Тверь для проведения следственного эксперимента привезли киллера банды «Тверские волки» Александра Агеева, который отбывает пожизненное наказание. Его доставили на место преступления — в дом покойного певца Михаила Круга. По данным СМИ, именно Агеев был вторым человеком, забравшимся в дом исполнителя в день убийства. Исполнителем убийства считают ныне покойного Дмитрия Веселова.

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Кроме того, в Тверь доставили и одного из лидеров банды «Волков» Александра Осипова, его считают причастным к убийству Веселова.

Напомним, Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери.